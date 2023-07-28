Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini Kırklareli'nde tamamladı.

2000 - 2002 yılları arası Sivas Belediyesi halk ekmek fabrikası müdürlüğü görevinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında gıda üzerine faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu.

2012 yılından itibaren gıda üzerine faaliyet gösteren kendi işletmesini kurdu.

Milli Görüş Hareketi ile MGV sayesinde ortaokul dönemlerinde tanıştı ve teşkilatın her kademesinde görev aldı. Okuma salonu, okul, mahalle ve fakülte başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet partisi mahalle başkanlığı, merkez ilçe yöneticiliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Saadet partisi gençlik kolları başkanlığı, Saadet partisi Muğla İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra şuan Aydın Saadet Partisi il başkan yardımcılığı görevi sürdürüyor.

27. dönem Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2015 yılı Aydın Efeler belediye meclis üyeliği adaylığı, 2011 yılı Aydın Didim İl Genel Meclis üyeliği adaylık görevlerinde bulundu.

Evli 2 çocuk babasıdır.

Fatih Karahan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.