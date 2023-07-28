Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklikler nedeniyle Fatih Karahan Hatice Karahan akrabamı? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fatih Karahan Hatice Karahan akrabamı? Fatih Karahan Hatice Karahan arasında akrabalık var mı? Fatih Karahan ile Hatice Karahan kardeş mi?

Fatih Karahan Hatice Karahan akrabamı? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından araştırılmaya başlandı. Karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Peki, Fatih Karahan Hatice Karahan akrabamı? Fatih Karahan Hatice Karahan arasında akrabalık var mı?

FATİH KARAHAN HATİCE KARAHAN AKRABAMI?

Fatih Karahan ve Hatice Karahan arasında akrabalık olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Fatih Karahan ve Hatice Karahan arasında akrabalığın olup olmadığı bilinmemekte.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini Kırklareli'nde tamamladı.

2000 - 2002 yılları arası Sivas Belediyesi halk ekmek fabrikası müdürlüğü görevinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında gıda üzerine faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu.

2012 yılından itibaren gıda üzerine faaliyet gösteren kendi işletmesini kurdu.

Milli Görüş Hareketi ile MGV sayesinde ortaokul dönemlerinde tanıştı ve teşkilatın her kademesinde görev aldı. Okuma salonu, okul, mahalle ve fakülte başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet partisi mahalle başkanlığı, merkez ilçe yöneticiliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Saadet partisi gençlik kolları başkanlığı, Saadet partisi Muğla İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra şuan Aydın Saadet Partisi il başkan yardımcılığı görevi sürdürüyor.

27. dönem Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2015 yılı Aydın Efeler belediye meclis üyeliği adaylığı, 2011 yılı Aydın Didim İl Genel Meclis üyeliği adaylık görevlerinde bulundu.

Fatih Karahan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

HATİCE KARAHAN

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersler verirken, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye'ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi. TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlenen Karahan, 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanlığını yapmış ve dersler vermiştir.

2014 senesinde Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı.

Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.