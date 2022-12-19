Dünya kupasının ardından Süper lig heyecanı hız kesmeden devam edecek. Spor Toto Süper ligim 15 .haftasında son şampiyon Trabzonspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Spor Toto Süper ligheyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 15.Haftada Trabzonspor ile Fatih Karagümrükkarşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları Futbolseverler tarafındanmerak ediliyor. Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan yayınlanacak? Kritik müsabakanın hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Ev sahibi Trabzonspor ligde oynadığı 14 açta 6 galibiyet ,5 beraberlik, 2 de mağlubiyet alarak topladığı 23 puan ile ligde 7.sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 13 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik 6 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla ligde 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi kötü gidişe son veremek için Trabzonspor karışında üç puanı kovalayacak.

TRABZONSPOR -FATİH KARAGÜMLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı, 28 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR -FATİH KARAGÜMLÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Fatih Karagümrükmaçı Bein Sport 1 'den yayınlanacak.