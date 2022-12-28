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Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı CANLI izleme linki var mı?

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Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı CANLI izleme linki var mı?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Fatih Karagümrük- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları futbol severler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük- Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? İşte Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçına dair tüm merak edilenler...

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27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı27 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper ligin 16.haftasında heyecanla beklenen müsabakadaFatih Karagümrük - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol Severlerin merakla beklediği maç öncesi Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FATİH KARAGÜMLÜK -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor, Süper ligmaçı, 28 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak.

FATİH KARAGÜMLÜK -TRABZONSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük : Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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