Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Gündem Haberleri

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçta 1-1 eşitlik var. Maç henüz bitmedi. Bittiğinde detayları yazacağız.

Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Fatih Karagümrük'ün golleri:

  • 6. dakika : Magomed Ozdoyev

Trabzonspor'un golleri:

  • 20. dakika : Marc Bartra

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title