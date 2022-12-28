Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...