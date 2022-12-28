Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Aralık Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçta 1-1 eşitlik var. Maç henüz bitmedi. Bittiğinde detayları yazacağız.
Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Fatih Karagümrük'ün golleri:
- 6. dakika : Magomed Ozdoyev
Trabzonspor'un golleri:
- 20. dakika : Marc Bartra
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.