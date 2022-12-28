Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle! 28 Aralık Süper Lig Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda?
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Süper Lig, Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16. haftanın ilk maçları oynanacak. İlk maçlardan birisi de Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı oldu. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle! 28 Aralık Süper Lig Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın yerleri...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta 16. hafta maçları oynanacak. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle! 28 Aralık Süper Lig Fatih Karagümrük - Trabzonspormaçı canlı izleme linki var mı?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)
EMRE KARGIN(Dördüncü Hakem)
METE KALKAVAN(VAR)
KORAY GENÇERLER(AVAR)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
KASIM TURNA(Temsilci)
HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.