Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Aralık Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Nereden izlenir?

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPORMAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçı 4-1 Fatih Karagümrük kazandı. F. Karagümrük 3 puanın sahibi oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı 4-1 Karagümrük kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Fatih Karagümrük'ün golleri:

6. dakika : Magomed Ozdoyev

Magomed Ozdoyev 34. dakika : Fabio Borini

Fabio Borini 67. dakika : Matteo Ricci

Matteo Ricci 87. dakika : Jean Kouassi

Trabzonspor'un golleri:

20. dakika : Marc Bartra

MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 4 - 1 TRABZONSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.