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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Aralık Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Nereden izlenir?

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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Aralık Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Nereden izlenir?

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçı 4-1 Fatih Karagümrük kazandı. F. Karagümrük 3 puanın sahibi oldu.

Maçı 4-1 Karagümrük kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Fatih Karagümrük'ün golleri:

  • 6. dakika : Magomed Ozdoyev
  • 34. dakika : Fabio Borini
  • 67. dakika : Matteo Ricci
  • 87. dakika : Jean Kouassi

Trabzonspor'un golleri:

  • 20. dakika : Marc Bartra

MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 4 - 1 TRABZONSPOR

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fatih Karagümrük Trabzonspor Gündem Spor Haberler

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