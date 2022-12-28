Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Aralık Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Nereden izlenir?
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Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı 4-1 Fatih Karagümrük kazandı. F. Karagümrük 3 puanın sahibi oldu.
Maçı 4-1 Karagümrük kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Fatih Karagümrük'ün golleri:
- 6. dakika : Magomed Ozdoyev
- 34. dakika : Fabio Borini
- 67. dakika : Matteo Ricci
- 87. dakika : Jean Kouassi
Trabzonspor'un golleri:
- 20. dakika : Marc Bartra
MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 4 - 1 TRABZONSPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.