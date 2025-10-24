Haberler

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fatih Karagümrük Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Kayserispor Süper Lig maçı kaç kaç? Fatih Karagümrük Kayserispor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fatih Karagümrük Kayserispor canlı maç anlatımı ve Fatih Karagümrük Kayserispor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Fatih Karagümrük Kayserispor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fatih Karagümrük Kayserispor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

