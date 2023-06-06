Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?



Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 3-0'lık Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Sivasspor - Kayserispor maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 17.00'de oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.