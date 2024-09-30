Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı 1-0'lık Karagümrük üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR ÖZET

Fatih Karagümrük İstanbulspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Fatih Karagümrük İstanbulspor maç özeti linki üzerinden Fatih Karagümrük İstanbulspor özetine ulaşabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR ÖZET VİDEOSU

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı 30 Eylül 2024 günü oynandı.

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.