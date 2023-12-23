Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı nerede oynanıyor?

23 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük- Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Karagümrük- Gaziantep FK maçı ne zaman?

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı canlı izlemek için aşağıdaki kanal ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

Bein Sports 1:

Türksat Uydu: Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar

İnternet: Şifreli olarak Bein Sports 1'i internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.

beIN Sports Tod TV:

Türksat Uydu: beIN Sports Tod TV, numaralı kanal

İnternet: Şifreli olarak beIN Sports Tod TV'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.