Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vavacars Fatih Karagümrük - GS maçının hakemleri kim, VAR hakemi kim?
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyor. Maçın başlamasına yakın taraftarlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - GS maçının hakemleri kim, VAR hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına saatler kala, Karagümrük-GS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? merak ediliyor. Peki, Karagümrük - GS maçının hakemleri kimdir? Karagümrük - GS maçının VAR hakemi kim? Bilgiler sizlerle...
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma saat 20:00 'da başlayacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
SERKAN TOKAT(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)