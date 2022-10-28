Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vavacars Fatih Karagümrük - GS maçının hakemleri kim, VAR hakemi kim?

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyor. Maçın başlamasına yakın taraftarlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - GS maçının hakemleri kim, VAR hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...