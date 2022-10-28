Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Fatih Karagümrük - GS maçının

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