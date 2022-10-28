Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Fatih Karagümrük - GS maçının
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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında 2. yarı oynanıyor. Maçta atılan golleri ve maçın özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı bitti mi? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 20:00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Fatih Karagümrük - GS maçının gollerini izle!
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma saat 20:00 'da başlayacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç şuanda Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta GS 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Galatasaray'ın golleri:
- 60. dakika : Emre Taşdemir
- 85. dakika : Juan Mata
MAÇ SONUCU : KARAGÜMRÜK 0 - 2 GALATASARAY
Maçın özeti maçın bitiminin ardından Bein Sports'ta yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
SERKAN TOKAT(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi