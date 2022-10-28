Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Maçın başlamasına dakikalar kala taraftarlar, Fatih Karagümrük-Galatasaray ilk 11 açıklandı mı? Fatih Karagümrük-Galatasaray ilk 11'de hangi futbolcular yok, eksikler kimler? merak etti. İşte Karagümrük-GS ilk 11'i...

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 3 maçtır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibini yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor. Fatih Karagümrük- Galatasaray ilk 11 açıklandı mı? Fatih Karagümrük- Galatasaray ilk 11'de kimler var?

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk, Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez şans verdi.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

EKSİKLER KİMLER?

Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.