Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maçı internetten canlı izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük-Galatasaray canlı izle! 28 Ekim Vavacars Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını canlı HD izle! HD maç izleme linki var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçı anlık olarak takip etmek isteyenler ve canlı yayın izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük- Galatasaray maçının canlı yayın linki var mı araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük- Galatasaray canlı yayın nereden izlenir? Fatih Karagümrük- Galatasaray canlı izle! 28 Ekim Vavacars Fatih Karagümrük- Galatasaray maçını canlı HD izle! HD maç izleme linki! Fatih Karagümrük- Galatasaray maçını HD izle!

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma saat 20:00 'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE!

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

HAKAN CEYLAN(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi