Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Çarşamba VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük - Fenerbahçe maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta 0-0 devam etmektedir. Maç henüz bitmedi. Maçta skor 1-1 oldu. Maç devam ediyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

Maçta şuan durum 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Fatih Karagümrük'ün golleri:

31. dakika : Aleksandar Pesic

Fenerbahçe'nin golleri:

40. dakika : Mesut Özil

İLK YARI : 0-0

Maçta son dakikalar oynanıyor. Maç 1-1 devam ediyor.

MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 FENERBAHÇE

Maç 1-1 berabere bitti.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

KEREM ERSOY(AVAR)

ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

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