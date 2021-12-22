Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Çarşamba VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe kaç puanda? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ligde kaçıncı sırada? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı?
Karagümrük - Fenerbahçe maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.
Karagümrük - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maçta 0-0 devam etmektedir. Maç henüz bitmedi. Maçta skor 1-1 oldu. Maç devam ediyor.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
Maçta şuan durum 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:
Fatih Karagümrük'ün golleri:
- 31. dakika : Aleksandar Pesic
Fenerbahçe'nin golleri:
- 40. dakika : Mesut Özil
İLK YARI : 0-0
Maçta son dakikalar oynanıyor. Maç 1-1 devam ediyor.
MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 FENERBAHÇE
Maç 1-1 berabere bitti.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)
KEREM ERSOY(AVAR)
ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.
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