Bugün Süper Lig'in 22. haftasının maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında olacak. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını tam saatinde izlemek isteyen futbol severler, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının hakemleri kimler, maç nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının hakemleri kimlerdir? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

KORAY GENÇERLER(AVAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

TANER GİZLENCİ(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)