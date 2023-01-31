Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Fatih Karagümrük - Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman?