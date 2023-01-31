Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 22. haftasında Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta 1-1 beraberlik var. Maç 1-1 sona erdi. İki taraf da birer puanın sahibi oldu.
Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta şimdi 1-1 eşitlik var. Maç 1-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri :
- 33. dakika : Cenk Tosun
Fatih Karagümrük'ün golleri:
- 49. dakika : Magomed Ozdoyev
MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 BEŞİKTAŞ
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.