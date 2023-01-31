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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 22. haftasında Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta 1-1 beraberlik var. Maç 1-1 sona erdi. İki taraf da birer puanın sahibi oldu.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 31 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta şimdi 1-1 eşitlik var. Maç 1-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri :

  • 33. dakika : Cenk Tosun

Fatih Karagümrük'ün golleri:

  • 49. dakika : Magomed Ozdoyev

MAÇ SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 BEŞİKTAŞ

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fatih Karagümrük Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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