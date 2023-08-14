Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fatih Karagümrük BJK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başlayacak.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.