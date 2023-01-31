Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ocak Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlen

Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın bitmesiyle birlikte maç özeti izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-1 sona erdi.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-1 eşitlikle tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri :

33. dakika : Cenk Tosun

Fatih Karagümrük'ün golleri:

49. dakika : Magomed Ozdoyev

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.