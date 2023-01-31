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Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler, kadrolar açıklandı mı?

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Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler, kadrolar açıklandı mı?

Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu merak ediliyor ve Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar! Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 31 Ocak Salı günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bu akşam 31 Ocak Salı 2023 tarihinde saat 20:00 'da başlayacak. Maç bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk 11'i henüz belli olmadı, muhtemel 11'ler açıklandı. Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde:

  • Batuhan
  • Biraschi
  • Baniya
  • Dresevic
  • Levent
  • Shukurov
  • Ricci
  • Ozdoev
  • Colley
  • Borini
  • Diagne

  • Mert
  • Rosier
  • Talha
  • Saiss
  • Masuaku
  • Tayfur
  • Gedson
  • Redmond
  • Dele Alli
  • Cenk
  • Aboubakar
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fatih Karagümrük Gündem Spor Haberler

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