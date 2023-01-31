Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler, kadrolar açıklandı mı?

Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu merak ediliyor ve Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar! Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 31 Ocak Salı günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bu akşam 31 Ocak Salı 2023 tarihinde saat 20:00 'da başlayacak. Maç bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk 11'i henüz belli olmadı, muhtemel 11'ler açıklandı. Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde:

FATİH KARAGÜMRÜK (Muhtemel 11):

Batuhan

Biraschi

Baniya

Dresevic

Levent

Shukurov

Ricci

Ozdoev

Colley

Borini

Diagne

BEŞİKTAŞ (Muhtemel 11):