Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler, kadrolar açıklandı mı?
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Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu merak ediliyor ve Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar! Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 31 Ocak Salı günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bu akşam 31 Ocak Salı 2023 tarihinde saat 20:00 'da başlayacak. Maç bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk 11'i henüz belli olmadı, muhtemel 11'ler açıklandı. Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde:
- Batuhan
- Biraschi
- Baniya
- Dresevic
- Levent
- Shukurov
- Ricci
- Ozdoev
- Colley
- Borini
- Diagne
- Mert
- Rosier
- Talha
- Saiss
- Masuaku
- Tayfur
- Gedson
- Redmond
- Dele Alli
- Cenk
- Aboubakar