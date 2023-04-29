Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fatih Karagümrük - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fatih Karagümrük - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı?

29 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fatih Karagümrük - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fatih Karagümrük - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

29 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Fatih Karagümrük - Antalyaspor karşılaşması saat 16:00'da İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. Bein Sports 2 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.