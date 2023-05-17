Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fatih Karagümrük - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman?