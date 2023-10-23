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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Fatih Karagümrük maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti! Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti!

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Fatih Karagümrük maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti! Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti haberimizde...

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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 2-0'lık Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 23 Ekim 2023 günü oynandı.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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