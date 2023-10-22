Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdi. Merak edilenler arasında ise Fatih İçmeli kimdir, ne iş yapıyor? Öykü Gürman'ın eşi Fatih İçmeli kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı.

Fatih İçmeli kimdir, ne iş yapıyor? Öykü Gürman'ın eşi Fatih İçmeli kaç yaşında, nereli?

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu. Peki, Fatih İçmeli kimdir, ne iş yapıyor? Öykü Gürman'ın eşi Fatih İçmeli kaç yaşında, nereli?

FATİH İÇMELİ KİMDİR?

Fatih İçmeli, İstanbul'da doğmuştur fakat Elazığlıdır. Maltepe Lisesi'nde eğitimini tamamlayan İçmeli, Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak kariyer hayatına atılmıştır. Turizm, gıda ve inşaat sektörlerinde yer almaktadır.

Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlandı. Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti.

Gürman ile İçmeli

Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi. Evlilik tarihini sürekli erteleyen çift, sonunda muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.