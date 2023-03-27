Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Fatih Furkan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Fatih Furkan Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Fatih Furkan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Fatih Furkan Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FATİH FURKAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Fatih Furkan Yazıcıoğlu 2017 yılında evlendi. Yazıcıoğlu'nun düğününe Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Kahramanmaraş eski Milletvekili Nevzat Pakdil, BBP'nin üst düzey yetkilileri, İl, ilçe başkanları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve birçok davetli katıldı. Yazıcıoğlu, oğluna babası Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verdi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu (31 Aralık 1954; Elmalı, Şarkışla – 25 Mart 2009; Göksun), Türk siyasetçi, veteriner hekim ve ülkücü lider. Eski Ülkü Ocakları genel başkanı; 19, 20, ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili ve Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.