Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yaşında ve nereli?

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Fatih Faruk Özer kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından Faruk Fatih Özer'in, kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı.

Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

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