Fatih Ertürk neden ayrıldı? Fatih Ertürk hangi kanalda? Fatih Ertürk neden yok, Halk TV'den ayrıldı mı? Fatih Ertürk Twitter'dan duyurmuştu! - Haberler

Fatih Ertürk neden ayrıldı, Fatih Ertürk hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Halk TV ekranlarının sevilen isimlerinden olan Fatih Ertürk'ün Halk TV'den ayrılması sonrası hangi kanala geçeceği araştırılıyor.

FATİH ERTÜRK NEDEN AYRILDI, HANGİ KANALDA?

Halk TV'nin İstanbul'da yapılan toplantısında Ankara Haber Merkezi'nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılması kararı alınmıştı. Halk TV'nin Ankara bürosunu kapatmasının ardından Ankara'dan son kez yayınını gerçekleştirdi. Halk TV'nin Ankara'daki son programını Fatih Ertürk sundu.

Ertürk, 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00-18.00 arasında 'Habere Doğru' ve 'Türkiye Nereye' programını sunmakta.

Günün Raporu programında Fatih Ertürk konuyla ilgili şu anonsu yaptı:

"Size Ankara stüdyolarından son kez sesleniyorum. Bizim için son program olacak. Ankara bürosu kapanıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Bu program da İstanbul'a gidecek ve orada yapılacak".

Ertürk henüz bir kanalla anlaşma yaptığına dair detayı vermedi.

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