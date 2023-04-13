Fatih Erbakan nereden aday oldu? Yeniden Refah Partisi Milletvekili Fatih Erbakan hangi ilden aday oldu?
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2023 seçimlerine günler kala partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ederken Fatih Erbakan nereden aday oldu? Sorusu gündemdeki yerini koruyordu. İletilen liste ile birlikte Fatih Erbakan nereden aday oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Fatih Erbakan nereden aday oldu? Yeniden Refah Partisi Milletvekili Fatih Erbakan hangi ilden aday oldu?
2023 seçimlerine günler kala partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ederken, aday listesi en çok merak edilen partiler arasında Yeniden Refah Partisi geliyor. Fatih Erbakan nereden aday oldu? Sorusu da en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Peki, Fatih Erbakan nereden aday oldu? Yeniden Refah Partisi Milletvekili Fatih Erbakan hangi ilden aday oldu?
FATİH ERBAKAN NEREDEN ADAY OLDU?
14 Mayıs pazar günü yapılacak seçime ilk kez katılacak olan ve Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve amblemiyle giren, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekiminin ardından Yeniden Refah Partisi pusulada 8. sıradaki Cumhur İttifakı listesinde 3. sırada yer aldı.
İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI!
MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS
DOKTORA SERBEST
DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST
DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST
TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI
MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ
OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST
MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST
MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST
BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST
ORHAN KARA LİSE SERBEST
ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST
HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST
HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST
TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST
ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST
ESMA TIĞLI LİSE SERBEST
SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST
ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST
ALİ YENER LİSE SERBEST
CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST
ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST
MURAT MARAP LİSE SERBEST
ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST
MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST
VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST