2023 seçimlerine günler kala partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ederken, aday listesi en çok merak edilen partiler arasında Yeniden Refah Partisi geliyor. Fatih Erbakan nereden aday oldu? Sorusu da en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Peki, Fatih Erbakan nereden aday oldu? Yeniden Refah Partisi Milletvekili Fatih Erbakan hangi ilden aday oldu?

FATİH ERBAKAN NEREDEN ADAY OLDU?

14 Mayıs pazar günü yapılacak seçime ilk kez katılacak olan ve Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve amblemiyle giren, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekiminin ardından Yeniden Refah Partisi pusulada 8. sıradaki Cumhur İttifakı listesinde 3. sırada yer aldı.

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI!

MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS

DOKTORA SERBEST

DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST

DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST

TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI

MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ

OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI

HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST

MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST

MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST

BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST

ORHAN KARA LİSE SERBEST

ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST

HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST

HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST

TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST

ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST

ESMA TIĞLI LİSE SERBEST

SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST

ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST

ALİ YENER LİSE SERBEST

CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST

ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST

MURAT MARAP LİSE SERBEST

ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST

MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST

VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST