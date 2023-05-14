Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi?
Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi? İşte detaylar...
FATİH ERBAKAN MECLİSE GİRDİ Mİ?
Fatih Erbakan'ın meclise girebilme durumu seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından belli olacak.
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İTTİFAKLARDA SON DURUM
Saat 21:31 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 56.16 oldu. Buna göre;
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.62,
- Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 33.05,
- Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.93,
- ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 1.64,
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,20 olarak görülüyor.