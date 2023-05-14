Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi?

Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Fatih Erbakan milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi? İşte detaylar...

FATİH ERBAKAN MECLİSE GİRDİ Mİ?

Fatih Erbakan'ın meclise girebilme durumu seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından belli olacak.

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İTTİFAKLARDA SON DURUM

Saat 21:31 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 56.16 oldu. Buna göre;