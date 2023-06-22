Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Fatih Erbakan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fatih Erbakan geliyor. Peki, Fatih Erbakan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi parti başkanı? YRP Başkanı Fatih Erbakan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Muhammed Ali Fatih Erbakan (d. 1 Ocak 1979, Ankara), Türk mühendis ve siyasetçidir. Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisinin genel başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem İstanbul milletvekilidir.

Eğitimi

Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitti fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kaldı ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanı almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Siyasi kariyeri

İlk yılları

1999 senesinde Fazilet Partisi Çankaya Teşkilatı'nda seçim ve gençlik çalışmalarına iştirak etti. Lisans eğitimini gördüğü Başkent Üniversitesi'nde MGV üniversite temsilciliği yaptı. Saadet Partisi kurulduktan sonra Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda bulundu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürdü. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçildi.

Erbakan, Andy-Ar adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk ona girdi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.

Yeniden Refah Partisi genel başkanlığı

23 Kasım 2018 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ni kurdu ve Genel Başkanı seçildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'de 81 il, 800 ilçede teşkilatlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. 17 Kasım 2019 tarihinde Yeniden Refah Genel Başkanı olarak, 45.000 kişilik katılımla Türk siyasi tarihindeki en geniş katılımlı büyük kongrelerden birini düzenlemiştir. Ayrıca ilk mitingi 9 Şubat 2020 tarihinde Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki alanda "Kudüs Mitingi" olarak gerçekleştirmiştir. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresinde 1225 delegenin oyuyla yeniden Genel Başkan seçilmiştir. Kongre, Emniyet verilerine göre 65.000; gayriresmî verilere göre de 80.000 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için önce aday olmuş, adaylığı imza toplama aşamasındayken Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak adaylıktan çekilmiştir. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmiştir.

Özel yaşamı

2003 yılında Beyza Molu ile evlendi. Bu evlilikten Merve ve Mina adlarında ikiz kız çocukları olmuştur. Türkiye eski başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur.