YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan 100 bin imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceğini açıkladı. Peki, Fatih Erbakan kaç imzası var? Fatih Erbakan aday olabilecek mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sayısı kaç?

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek. Peki, Fatih Erbakan kaç imzası var? Fatih Erbakan aday olabilecek mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sayısı kaç?

FATİH ERBAKAN KAÇ İMZASI VAR?

Yayınlanan ilk verilere göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2946 ile en çok imza toplayan isim oldu. Onu Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2688 imza ile takip etti. Sinan Oğan şu ana kadar 2317 imza, Doğu Perinçek ise 1073 imza topladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İMZA SAYISI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar için imza süreci başlarken YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır" dedi.