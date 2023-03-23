14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen siyasetçilerin vatandaşların imzasıyla bir hafta içinde seçmenlerinden 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Peki, Fatih Erbakan için imza nasıl atılır? Fatih Erbakan 100 bin imza nereden verilir? Cumhurbaşkanı adaylığında Fatih Erbakan imza nasıl atılır?

Cumhurbaşkanı adayı 100 bin imza nereden verilir? Sorusu, seçmenlerinden 100 bin imza toplamaları gerekmesi nedeniyle araştırılıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen kişilere imza vermek isteyen kişilerin gündeminde Fatih Erbakan için imza nasıl atılır? Sorusu yer almakta. Peki, Fatih Erbakan için imza nasıl atılır? Fatih Erbakan 100 bin imza nereden verilir? Cumhurbaşkanı adaylığında Fatih Erbakan imza nasıl atılır?

FATİH ERBAKAN İÇİN İMZA NASIL ATILIR?

Seçmenler, Bugün saat 08.00'den itibaren resmi-soğuk damgalı kimlik belgeleriyle bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidip YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Seçmenin fiilen kurula gidip ıslak imza atması gerekiyor. İlçe seçim kurulları, aday göstermek isteyenlerin başvurularını 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN İMZA NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Mart tarihinden itibaren YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem 27 Mart Pazartesi saat 20.00'e kadar devam edecek. Buna göre imza vermek isteyen kişilerin 7 Mart Pazartesi saat 20.00'e kadar işlemleri tamamlaması gerekmektedir.