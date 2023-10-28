Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur ittifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılım göstermedi. Fatih Erbakan Filistin mitingine katıldı mı? merak ediliyordu. Peki, Fatih Erbakan Filistin mitingine neden katılmadı, neden yoktu?

Fatih Erbakan Filistin mitingine katıldı mı? Fatih Erbakan Filistin mitingine neden katılmadı, neden yoktu?

Fatih Erbakan Filistin mitingine katıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur ittifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılım göstermedi.Fatih Erbakan Filistin mitingine katıldı mı? merak ediliyordu. Peki, Fatih Erbakan Filistin mitingine neden katılmadı, neden yoktu? Detaylar!

FATİH ERBAKAN FİLİSTİN MİTİNGİNE KATILDI MI?

İstanbul'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda İsrail'in katliam yaptığı Gazze için Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur İttifakı liderlerinin katılım gösterdiği mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı.

CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİ DE EŞLİK ETTİ

Sahnede Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

ERBAKAN MİTİNGE NEDEN KATILMADI?

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise miting alanında yer almadı. YRP lideri Erbakan mitinge katılmama kararı aldı ve herhangi bir gerekçe de göstermedi.