AK Parti heyeti ile Cumhur İttifakı'na katılma konusunda istişareler yürüten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti olarak aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşlar ise Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? sorularını araştırdı.

Cumhur İttifakı'na katılmak üzere görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak aldıkları kararı açıkladı. Türkiye'nin gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında yer alan sorular arasında ise Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? soruları yer aldı.

FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Cumhur İttifakı'na katılmak üzere görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak aldıkları kararı açıkladı. Erbakan, "Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi için de adaylık başvurumu bugün yapacağım" dedi. Kameralar karşısına geçen Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Erbakan, "Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım." dedi. Erbakan sözlerine şöyle devam etti: "Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun. Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir.Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur.

Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların kurulması. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor."