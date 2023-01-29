Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte detaylar...

FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan katıldığı programda önümüzdeki seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçimlerde ikinci tura biz kalacağız. Teşkilatımız 300 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan etmek için çalışma başlattı" ifadelerini kullandı. Erbakan ayrıca, "'Yeniden Refah Partisi yüzde 8'in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10'un üzerine çıkartacağız'' dedi.

"BİZ İKİNCİ TURA KALACAĞIZ"

Erbakan, Beyaz TV'de katıldığı programda "Seçim ikinci tura kalırsa kimi desteklersiniz?" sorusuna, "Biz bu soruya artık, 'biz ikinci tura kendimiz kalacağız', diye cevap veriyoruz. Bir de HDP'nin aday çıkartacak olmasıyla seçimin ikinci tura kalma ihtimali arttı. Ama bu noktada bizim de ciddi bir aktör olarak inşallah ikinci tura kalma ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Öyle olunca da tabii kendi kendimize destek vereceğiz" sözleri ile yanıt verdi.

"300 BİN İMZA İLE ADAYLIK İLANI YAPILACAK"

Daha sonra ise "Öyle bir durumda siz aday mı olacaksınız?" sorusuna ise Erbakan, "Evet, şu aşamada bir hazırlığımız var. Hatta 300 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak üzere arkadaşlarımız çalışma bitti. Şimdiden altyapısını oluşturuyoruz. Bu süre çok kısa, 4-5 günlük sürede bu imzanın toplanması gerekiyor. Şimdiden teşkilatlarımızı harekete geçirdik. Bir altyapı çalışmasına başladık.

"PARTİNİN GENEL BAŞKANI DOĞAL ADAYDIR"

Biz kendimiz parti olarak seçime gireceksek, ki öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da mantıklı olandır. Öyle bir durumda da bizim Cumhurbaşkanı adayı olmamız, partinin genel başkanı olarak son derece doğal. Arkadaşlarımız da teşkilatlarımız da bunu istiyorlar. Hatta yüz bin imza ile değil üç yüz bin imza ile bu adaylığı yapalım diye şimdiden bu hazırlığa başladılar." açıklamalarında bulundu.

"YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE OYUMUZ VAR"

Anket sonuçlarını da paylaşan Erbakan, ''Yeniden Refah Partisi yüzde 8'in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10'un üzerine çıkartacağız.'' dedi.