Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
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Türkiye seçim atmosferine girerken, Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte detaylar...
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan katıldığı programda önümüzdeki seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçimlerde ikinci tura biz kalacağız. Teşkilatımız 300 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan etmek için çalışma başlattı" ifadelerini kullandı. Erbakan ayrıca, "'Yeniden Refah Partisi yüzde 8'in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10'un üzerine çıkartacağız'' dedi.
Erbakan, Beyaz TV'de katıldığı programda "Seçim ikinci tura kalırsa kimi desteklersiniz?" sorusuna, "Biz bu soruya artık, 'biz ikinci tura kendimiz kalacağız', diye cevap veriyoruz. Bir de HDP'nin aday çıkartacak olmasıyla seçimin ikinci tura kalma ihtimali arttı. Ama bu noktada bizim de ciddi bir aktör olarak inşallah ikinci tura kalma ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Öyle olunca da tabii kendi kendimize destek vereceğiz" sözleri ile yanıt verdi.
Daha sonra ise "Öyle bir durumda siz aday mı olacaksınız?" sorusuna ise Erbakan, "Evet, şu aşamada bir hazırlığımız var. Hatta 300 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak üzere arkadaşlarımız çalışma bitti. Şimdiden altyapısını oluşturuyoruz. Bu süre çok kısa, 4-5 günlük sürede bu imzanın toplanması gerekiyor. Şimdiden teşkilatlarımızı harekete geçirdik. Bir altyapı çalışmasına başladık.
Biz kendimiz parti olarak seçime gireceksek, ki öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da mantıklı olandır. Öyle bir durumda da bizim Cumhurbaşkanı adayı olmamız, partinin genel başkanı olarak son derece doğal. Arkadaşlarımız da teşkilatlarımız da bunu istiyorlar. Hatta yüz bin imza ile değil üç yüz bin imza ile bu adaylığı yapalım diye şimdiden bu hazırlığa başladılar." açıklamalarında bulundu.
Anket sonuçlarını da paylaşan Erbakan, ''Yeniden Refah Partisi yüzde 8'in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10'un üzerine çıkartacağız.'' dedi.