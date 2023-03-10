AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yıldırım ve Erbakan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peki, Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na mı katıldı?

Seçim maratonuna girilmesiyle birlikte partilerin ittifaklarını genişletme girişimleri de hızlandı. Demokratik Sol Parti (DSP) ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarının konuşulduğu günlerde, AK Parti dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki, Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na mı katıldı?

FATİH ERBAKAN CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILDI?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini Erbakan'a ilettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar." dedi. Fatih Erbakan ise, "Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." dedi.

"CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ"

Fatih Erbakan ise cevabı en kısa zamanda ileteceklerini belirterek şunları söyledi: "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

"BİR İTTİFAKTA OLMAYIZ DİYE KESİN ÇİZGİMİZ YOK"

Öte yandan Fatih Erbakan geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, "Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "CHP'nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok."