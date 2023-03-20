Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor ve gündemde yer alan konu hakkında merak edilenler var. Seçim maratonuna girilmesiyle birlikte partilerin ittifaklarını genişletme girişimleri de hızlandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Peki, Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı mı, destekleyecek mi?

Türkiye'nin gündeminde yer alan seçim hakkındaki detaylar arama motorlarında aratılıyor. Seçimler için geri sayım devam ederken Fatih Erbakan önderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı saflarına katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında yer alan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı mı, destekleyecek mi? soruların yanıtı ise haberimizde yer alıyor.

FATİH ERBAKAN, CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI MI?

Cumhur İttifakı'na katılmak üzere görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak aldıkları kararı açıkladı. Erbakan, "Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi için de adaylık başvurumu bugün yapacağım" dedi. Kameralar karşısına geçen Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Erbakan, "Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım." dedi. Erbakan sözlerine şöyle devam etti: "Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların kurulması. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor."