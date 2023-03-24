Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokolünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) götürdü. Peki, Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Peki, Fatih Erbakan Cumhur İttifakı katıldı mı?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak. Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirterek cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu. Peki, Fatih Erbakan Cumhur İttifakı katıldı mı?

YRP HANGİ İTTİFAKTA?

İttifak protokolünü YSK'da imzalayan Cumhur İttifakı, basın açıklaması yaptı. YSK önünde yapılan açıklamada ilk olarak MHP'li Fethi Yıldız şunları söyledi: "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.