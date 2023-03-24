AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Parti temsilcileri ittifak protokolünü imzalayarak YSK'ya teslim ederken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da ilk açıklama geldi. Peki, Fatih Erbakan adaylıktan çekildi mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı değil mi?

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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Yeniden Refah lideri Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüştük. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Gelişme sonrası Fatih Erbakan adaylıktan çekildi mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı değil mi, merak edildi.

FATİH ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Yeniden Refah lideri Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüştük. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine bugün saat 12.00'de bir araya geldik. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum.