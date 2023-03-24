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Fatih Erbakan adaylıktan çekildi mi? Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi?

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Fatih Erbakan adaylıktan çekildi mi? Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi?

Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Peki, Fatih Erbakan adaylıktan çekildi mi? Erbakan adaylıktan çekilecek mi?

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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak. Fatih Erbakan daha önce yaptığı açıklamada ittifak olması dahilinde adaylıktan çekileceğini açıklamıştı.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde ittifaklarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ak Parti'de Yeniden Refah Partisi ile 11 Mart'ta dirsek temasına geçti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Ancak Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

Bu gelişme üzerine cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan, katıldığı bir canlı yayında kapıları da açık bıraktı. Parti teşkilatında yapılan toplantıda AK Parti ile ittifak teklifinin yüzde 60 oranında reddedildiğini söyleyen Erbakan, AK Parti'ye açık kapı bıraktı. Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diye konuştu.

Seçim Sonuçları

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