Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti

İstanbul Fatih son dakika cinayet haberi! Son dakika gelen haberlere göre İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, bir kızın kafasını kesip intihar etti.

FATİH EDİRNEKAPI'DA İNTİHAR VE CİNAYET OLAYI

İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KIZIN KAFASINI KESTİ

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

FATİH'TE KAFASI KESİLEN KIZ KİM?

İstanbul Fatih'te kafası kesilen kadının kim olduğu ile ilgili henüz bilgiler mevcut değil.

Ayrıntılar geliyor...