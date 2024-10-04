Üye Girişi
Haberler

Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti

Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika gelen haberlere göre İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, bir kızın kafasını kesti ve intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kadının kafasını kesen adam kim, henüz kimliği bilinmiyor. Fatih'te cinayet ve intihar olayı...

İstanbul Fatih son dakika cinayet haberi! Son dakika gelen haberlere göre İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, bir kızın kafasını kesip intihar etti.

FATİH EDİRNEKAPI'DA İNTİHAR VE CİNAYET OLAYI

İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti

KIZIN KAFASINI KESTİ

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

FATİH'TE KAFASI KESİLEN KIZ KİM?

İstanbul Fatih'te kafası kesilen kadının kim olduğu ile ilgili henüz bilgiler mevcut değil.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Edirnekapı İstanbul 3-sayfa Cinayet Polis Fatih Suç Son Dakika

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim?
title