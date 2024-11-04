Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, trafik kazası geçirdi. Sağ kolunda kırık olan ve operasyon geçiren Demircan, daha sonra rehabilitasyon sürecine alındı. Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)?

FATİH DEMİRCAN SAĞLIK DURUMU NE?

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."