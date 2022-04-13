Fatih Çıtlak ne dedi? Fatih Çıtlak gafı ne?

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında dil sürçmesi yaşayarak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" ifadelerini kullandı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FATİH ÇITLAK NE DEDİ?

Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yaptığı hatanın farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Aman Mehmet hocanın eşi duymasın" yorumları yapılıyor.

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