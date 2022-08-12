Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile gerçekleştirilen kararnamede yer alan isimlerden birisi olan Fatih Cıdıroğlu kimdir? Fatih Cıdıroğlu hayatı ve biyografisi?

12 Ağustos tarihinde yayınlanan kararname ile gerçekleştirilen atamalar arasında merak edilen isimlerden birisi de Fatih Cıdıroğlu oldu. Meslek hayatı boyunca birçok farklı yerde görev alan Fatih Cıdıroğlu kimdir? Fatih Cıdıroğlu hayatı ve biyografisi?

FATİH CIDIROĞLU KİMDİR?

Fatih CIDIROĞLU, 27 Kasım 1987 İstanbul Fatih Cerrahpaşa doğumludur. Uzm. Dr. Ayşe CIDIROĞLU hanımefendi ile evli olup Yavuz Alp ve Elif Sayra adında iki çocuğu bulunmaktadır. 103. Dönem Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etmiştir. Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak;

Tekirdağ Çorlu ve Çanakkale Gelibolu İlçelerinde Kaymakam Refikliği Stajı, İstanbul'da Mülkiye Başmüfettişi refakatinde Teftiş Stajı, İngiltere'nin Portsmouth şehrinde İngiliz idari sistemi hakkında incelemelerde bulunarak yurtdışı stajını tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlamıştır.

EĞİTİMİ

İstanbul Fatih Hobyarlı Ahmet Paşa i.Ö.O.

İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Lisesi

Kütahya Dumlupınar Üniv İİBF İktisat-Lisans

İstanbul Marmara Üniv SBE Uluslararası İktisat-Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

İngiltere Portsmouth LSI ( Language Specialists International)' da dil eğitimi ve İngiliz idari sistemi hakkında incelemelerde bulunmuştur.

KARİYERİ