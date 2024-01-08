Fatih Camisi imamı kim, adı ne? Kurra Hafız Galip Usta kimdir?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran bir kişi, imamı ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden birini bıçakla yaraladı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise gözaltına alındı. Fatih Camisi imamı kim, adı ne?

FATİH CAMİSİ'NDE NE OLDU?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

VALİLİK: ŞAHIS, CAMİ İÇERİSİNDE SLOGAN ATARAK HUZURSUZLUK ÇIKARMIŞTIR

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır"

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi, Davut Gül, yaralıları hastanede ziyaret etti. Gül, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz.Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" dedi.