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Fatih Camii'nde Bakan Soylu'ya yoğun ilgi

Genel Haberleri

Fatih Camii'nde Bakan Soylu'ya yoğun ilgi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde teravih namazı kıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı.

Fatih Camii'nde Bakan Soylu'ya yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde teravih namazı kıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde vatandaşlarla namaz kıldı. Kılınan teravih namazının ardından avluda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, uzun süre vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ilgisine karşılıksız kalmayan Soylu, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol selfie (özçekim) çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Genel

Süleyman Soylu Kadir Gecesi Genel Haberler

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