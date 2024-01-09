Fatih Camii Bilal Erdem kimdir, nereli olduğu merak edilirken Bilal Erdem'in sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'i dün akşam namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camii Bilal Erdem kimdir, nereli? Bilal Erdem'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

FATİH CAMİİ BİLAL ERDEM KİMDİR, NERELİ?

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, dün akşam namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı. Bilal Erdem'in biyografisi hakkında bilgi bulunmuyor.

BİLAL ERDEM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mayadağlı, yaralı imamın son durumunu TRT Haber'e değerlendirdi. Mayadağlı, "Yaralı imam Galip Usta çok ciddi bir şekilde hastaneye geldi, zamanında ve etkin müdahaleler yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz fazlaydı. Fatih Camii imamı 3 bıçak darbesi almış, en sıkıntılı nokta boğaz bölgesiydi. Soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı. Şu anda durumu stabil. Hayati tehlikesi yok, gerekli müdahaleler yapılıyor.

Tamamen kanama şartları ve yara şartları kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine. Göğüs, sırt ve boğaz bölgesine 3 bıçak darbesi almış durumda. Hedeflenen bölgeler hayati önemi olan bölgeler. Damar direk yaralanabilirdi, o daha sıkıntılı olabilirdi. En sağlıklı şekilde durumun atlatılması için üstümüze düşen her şeyi üstün bir gayretle yapmaya çalışıyoruz."