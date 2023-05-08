Fatih Bucak aday mı? 2023 Fatih Bucak nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Fatih Bucak aday mı? 2023 Fatih Bucak milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Fatih Bucak aday mı? 2023 Fatih Bucak milletvekili adayı mı? İşte detaylar...